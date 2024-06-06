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Şampiyon dönüyor

Nedim Özdemir, tekrar spora dönme kararı aldı. İşte detaylar...

Şampiyon dönüyor

Vucut geliştirme sporunda Türkiye'ye Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu getiren Nedim Özdemir, antreman sırasında göğüs kası tendonu yırtılınca bir yıl önce bu spora ara vermişti.

Şampiyon dönüyor
Özdemir, tekrar spora dönme kararı aldı.

 Şampiyon dönüyor

Özdemir, "Dönmemi tetikleyen survivor yarışması ve Acun abi oldu. Oradaki mücadeleden inanılmaz etkilendim" şeklinde konuştu.

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