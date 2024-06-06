 Şampiyon dönüyor

Vucut geliştirme sporunda Türkiye'ye Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu getiren Nedim Özdemir, antreman sırasında göğüs kası tendonu yırtılınca bir yıl önce bu spora ara vermişti.



Özdemir, tekrar spora dönme kararı aldı.

Özdemir, "Dönmemi tetikleyen survivor yarışması ve Acun abi oldu. Oradaki mücadeleden inanılmaz etkilendim" şeklinde konuştu.

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