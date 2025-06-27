 Samet Durukan'dan Nazardayım ile sosyal medyada adeta fırtına gibi esti!

Ankaralı müziğin yükselen ismi Samet Durukan, son şarkısı Nazardayım ile sosyal medyada adeta fırtına gibi esti!

Yaklaşık 4 yıl önce çıkardığı ve dijital platformlarda 40 milyona yakın izlenme/dinlenme rakamına ulaşan Yansın Ankara ile adını geniş kitlelere duyuran Niğdeli sanatçı Samet Durukan, şimdi de “Nazardayım” adlı yepyeni eseriyle müzik listelerine hızlı bir dönüş yaptı.

Söz ve müziği Osman Karakaya’ya, düzenlemesi ise Hüseyin Çeliker’e ait olan şarkı, henüz klibi bile yayınlanmadan sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

Özellikle gençler arasında büyük beğeni toplayan Nazardayım, ilk haftasında 7 binden fazla görüntülü paylaşımla TikTok ve Instagram’da en çok paylaşılan içeriklerden biri haline geldi.

Samet Durukan, bu ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek: “Nazardayım şarkıma destek veren herkese çok teşekkür ederim. Özellikle gençler şarkıyı sahiplendi. Klibi çekmek için hazırlıklara başladık.”

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