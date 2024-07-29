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Samara ve Mahmut Görgen’den yeni single

Sanat dünyasının dikkat çeken isimlerinden Samara ve ünlü DJ/aranjör Mahmut Görgen, yeni single’ları "Olsun" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şarkının söz ve müziği, arabeskin usta ismi Cansever’in imzasını taşıyor. Bu işbirliği, dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunmayı hedefliyor.

Samara ve Mahmut Görgen’den yeni single

"Olsun," hareketli ve enerjik yapısıyla dikkat çeken bir yaz şarkısı olarak öne çıkıyor. Mahmut Görgen’in Deep House tarzındaki aranjesiyle yeniden hayat bulan bu şarkı, gençlerin diline düşmeye aday.

Samara ve Mahmut Görgen’den yeni single

Şarkının klibi, yetenekli yönetmenler Erkan Nas ve Fatih Doğukan Yılmaz tarafından çekildi. Klip, görsel estetiği ve yaratıcı konseptiyle dikkat çekiyor. Mahmut Görgen’in Deep House tarzındaki aranjesiyle yeniden hayat bulan şarkı, gençlerin diline düşecek.

Mahmut Görgen, bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cansever’in muhteşem sözleri ve bestesiyle hazırladığım bu aranje, dinleyicilere farklı bir deneyim sunacak. Samara ile bu projede çalışmak da benim için büyük bir keyifti" dedi.

Samara ve Mahmut Görgen’den yeni single

Samara ise şarkının enerjisinin dinleyicilere geçeceğine inandığını belirterek, "Olsun, bu yaz herkesi coşturacak. Mahmut Görgen’in dokunuşlarıyla bu şarkı bambaşka bir boyuta taşındı" dedi.

"Olsun" WM Music etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Bu özel çalışmayı dinlemek ve klibini izlemek için şimdi tüm dijital müzik platformlarına göz atabilirsiniz.

 

 

 

 

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