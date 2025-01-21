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Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı? İşte detaylar...

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile evliliğinin ikinci yılını kutladı. İranlı modacı, eşiyle bugüne kadar çektirdiği bazı kareleri Instagram'dan yayınladı.

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?
Dadgar eşi Deniz'in çektiği bir kareye, "Dokuz sene önce mutfakta yemek yerken, Özcan'ın beni çektiği ilk fotoğraf" diye yazdı.

 Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Özcan Deniz, 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş, 26 Haziran 2019 tarihinde de tek celsede boşanması nedeniyle Dadgar'ın paylaşımı gündem oldu.

 Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Bir takipçisinin, "Nasıl 9 sene mi o zamanda mı tanışıyorsunuz?" diye sormasına Dadgar, "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum. 9 sene önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 sene önce tekrar görüşmeye başladık. 2.5 sene sevgili olduk 2 senedir evliyiz özet olarak. Herkes rahatlamışsa dağılabiliriz" cevap verdi.

 

 

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