Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Özcan Deniz, 2023 yılında tasarımcı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.



Dadgar, bir süredir eşi Özcan Deniz'in problem yaşadığı Erdan Deniz'e ağır göndermelerde bulundu.

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