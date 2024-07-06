 Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri

Samar Dadgar ve Özcan Deniz'in tatili devam ediyor.



İranlı modacı şarkıcı eşine aşk sözleri yazdı.

Dadgar, Deniz ile karelerini yayınladı.



Modacı, "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" diye yazdı.

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