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Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri... İşte detaylar...

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri

Samar Dadgar ve Özcan Deniz'in tatili devam ediyor.

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri
İranlı modacı şarkıcı eşine aşk sözleri yazdı.

 Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri

Dadgar, Deniz ile karelerini yayınladı.

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri
Modacı, "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" diye yazdı.

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