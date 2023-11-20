Saman Altında Su filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı

19 Kasım 2023 Pazar günü saat 19.00'da Atlas 1948 Sineması'ndaki gösterimin ardından izleyicilerin soruları film ekibi katılımı ile cevaplandı.

'Saman Altında Su' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Filmin konusu şöyle: Yunanistan'ın kuzey sınırında yaşayan borç içindeki orta yaşlı bir balıkçı, yüklü bir ücret karşılığında göçmenleri sınırdaki gölden geçirmeye başlar. Dindar bir kilise müdavimi olan ev kadını eşi, Tanrı kelamındaki gerçeği ararken, kızları da baskıcı ev ortamında hayatını kurmaya çalışmaktadır. Ailenin başına gelen trajik olay, üç kahramanı kişisel açmazlarıyla ve zayıflıklarıyla yüzleşmeye zorlarken, hayatlarında ilk kez eylemlerinin bedelini ödemeyi düşünmek zorunda kalırlar.

ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.