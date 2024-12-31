 Salih Bademci-İmer Özgün çiftinden bebek bekleyen Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'a tavsiye!

İmer Özgün ve Salih Bademci, Kuruçeşme Oligark'ta gerçekleşen Buse Arslan'ın doğum gününe katıldı.

Çift, Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'a eşlik etti.

Bademci bebek bekleyen arkadaşları hakkında "Buse hanım biliyorsunuz bebek bekliyor, kendilerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Hamileliği çok güzel geçiyor" dedi.

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