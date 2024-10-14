Salazar’da Lezzetleri Baştan Keşfedin

Tazelik, kalite ve yenilikçiliği temel alan mutfak anlayışıyla her yemeği adeta sanata dönüştüren Salazar, çağdaş ve özgün tasarım unsurlarının birleştiği zarif atmosferiyle de dikkat çekiyor. Şehrin merkezi Etiler’de konumlanan bu özel mekân, şıklık ve konforu harmanlayarak her ziyaretçisini unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor.

Deniz Mahsullerinden Ete Lezzet Yolculuğu

Yeni sezona özel olarak, şef Kadir Aytekin’in mutfağından çıkan deniz mahsulleri ve et çeşitleriyle damak zevkine hitap eden geniş bir menü sunuluyor. Başlangıçlar arasında ıstakozlu ve havyarlı tost sofistike bir tat arayanlar için mükemmel bir seçim. Popcorn karides ve közde patates üzerine havyar gibi seçenekler ise lezzet arayışında olanları şaşırtmayı başarıyor. Robato ızgarasında özenle pişirilen levrek ve T-bone biftek, et severler için menünün öne çıkan ana yemekleri arasında yer alıyor. Ayrıca, üç gün boyunca dinlendirilmiş tandırda ördek ve şefin özel tekniğiyle hazırlanan ördekli rillette, kış aylarına sıcak bir dokunuş katıyor.

Sushi Sevenler İçin Zengin Seçenekler

Salazar’ın menüsü, sushi severler için de oldukça geniş bir seçki sunuyor. Taze deniz mahsullerinin en üst seviyede sunulduğu Lobster Roll, California Roll ve acılı karides roll gibi sushi seçenekler, misafirlerin damak zevkine hitap eden zarif dokunuşlarla hazırlanıyor. Sushi severler için ayrıca sashimi ve nigiri gibi klasik Japon lezzetleri de menüde bulunuyor.

Salazar’da Akşamlarınızı Renklendirin

Salazar, yalnızca lezzetleriyle değil, sunduğu eğlence dolu atmosferi ve Salazar’ın imza kokteylleriyle de misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Cuma ve cumartesi akşamları saat 22:30’dan itibaren başlayan DJ performansları gecelere hareket katarken, pazar akşamüstleri düzenlenen happy hour etkinlikleri konuklara keyif dolu saatler sunuyor. Samimi ve davetkar bir ortamda hem lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak hem de eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenler için Salazar, İstanbul’un vazgeçilmez buluşma noktası haline geliyor.

Salazar, hafta içi ve hafta sonu her gün 11:30’dan itibaren öğle yemeğiyle kapılarını açıyor ve 23:00’e kadar mutfağı açık tutarak misafirlerine zengin lezzet alternatifleri sunuyor. Salazar, şehrin merkezinde sunduğu eşsiz lezzetler ve büyüleyici atmosferiyle gastronomi tutkunlarını bekliyor.

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