 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Salamis Bay Conti, bu bayram tatilinde misafirlerine unutulmaz bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 6 - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Bayram Festivali, müzikten dansa, sahne şovlarından tematik partilere kadar dopdolu bir programla tatilcilere eğlence dolu anlar yaşatacak.



Dört gün boyunca sürecek festival, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Tatil boyunca hem denizin hem de müziğin keyfini çıkarmak isteyenler için hazırlanan programda, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından özel performanslar da yer alıyor.

Festival Programı:

6 Haziran – Bayramın ilk gecesinde sahne ışıkları Grup Frekans için yanıyor. Enerjik performanslarıyla bilinen grup, misafirlere müzik dolu bir açılış gecesi sunacak.

7 Haziran – Renkli kostümleri ve etkileyici koreografileriyle Brezilya Dans Şovu, sahnede izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak. Ardından, Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Sakiler, festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

8 Haziran – Gün batımında sahilde gerçekleştirilecek Sunset Party, doğayla bütünleşen bir eğlence atmosferi sunacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, sevilen sanatçı Bülent Serttaş, halaylar ve oyun havalarıyla bayram neşesini sahneye taşıyacak.

9 Haziran – Festivalin kapanışı, ışık şovları ve dans ritimlerinin bir araya geldiği Space Party ile gerçekleşecek. Katılımcılar, müziğin ve atmosferin büyüsünde unutulmaz bir gece yaşayacak.

DÖRT GÜN, DÖRT GECE SÜREN BİR TATİL FESTİVALİ

Salamis Bay Conti, bu özel etkinlikle misafirlerine sadece bir tatil değil, aynı zamanda sanatı, eğlenceyi ve kültürel zenginliği bir arada sunan eşsiz bir deneyim vadediyor. Bayram tatilini farklı ve unutulmaz kılmak isteyen herkes, bu festivalde buluşmaya davet ediliyor.

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