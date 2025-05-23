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Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram. İşte detaylar...

Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Salamis Bay Conti, bu bayram tatilinde misafirlerine unutulmaz bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 6 - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Bayram Festivali, müzikten dansa, sahne şovlarından tematik partilere kadar dopdolu bir programla tatilcilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram


Dört gün boyunca sürecek festival, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Tatil boyunca hem denizin hem de müziğin keyfini çıkarmak isteyenler için hazırlanan programda, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından özel performanslar da yer alıyor.

 

Festival Programı:
6 Haziran – Bayramın ilk gecesinde sahne ışıkları Grup Frekans için yanıyor. Enerjik performanslarıyla bilinen grup, misafirlere müzik dolu bir açılış gecesi sunacak.

 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

7 Haziran – Renkli kostümleri ve etkileyici koreografileriyle Brezilya Dans Şovu, sahnede izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak. Ardından, Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Sakiler, festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

8 Haziran – Gün batımında sahilde gerçekleştirilecek Sunset Party, doğayla bütünleşen bir eğlence atmosferi sunacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, sevilen sanatçı Bülent Serttaş, halaylar ve oyun havalarıyla bayram neşesini sahneye taşıyacak.

 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

9 Haziran – Festivalin kapanışı, ışık şovları ve dans ritimlerinin bir araya geldiği Space Party ile gerçekleşecek. Katılımcılar, müziğin ve atmosferin büyüsünde unutulmaz bir gece yaşayacak.

 Salamis Bay Conti'de festival tadında bayram

DÖRT GÜN, DÖRT GECE SÜREN BİR TATİL FESTİVALİ
Salamis Bay Conti, bu özel etkinlikle misafirlerine sadece bir tatil değil, aynı zamanda sanatı, eğlenceyi ve kültürel zenginliği bir arada sunan eşsiz bir deneyim vadediyor. Bayram tatilini farklı ve unutulmaz kılmak isteyen herkes, bu festivalde buluşmaya davet ediliyor.

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