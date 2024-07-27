Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

'Dudaktan Kalbe', 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.



Sanatçının cenazesi, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Kanlıca Camii’nden kaldırılacak.

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