Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar setinde yine yangın çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar setinde yine yangın çıktı!



Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar setinde yine yangın çıktı. Sette geçtiğimiz aylarda da yangın çıkmış ve köşk yanmıştı. Büyükada'da köşk sahnesi çekimi yapılacağı sırada bir odada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan set amiti Taki ise hayatını kaybetti. Oyuncular evlerine gönderilerek sete ara verdildi.

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