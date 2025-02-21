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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu. İşte detaylar...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, dizisi mahkeme kararıyla durduruldu.

 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da yapılamayacak.

 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada, dizisinin yayınının durdurulmasına karar verildi. Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından aktardığını göre, aileden yapılan açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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