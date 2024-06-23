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Sakiler maratonu

Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ya Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Sakiler maratonu

 

Sakiler, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sakiler maratonu

 

Bayram tatili boyunca 8 gün konser verdiklerini ve dinlenmeyi hak ettiklerini belirten grup üyeleri, "Bugün maratonun son günü, dinlenmeyi hak ettik. Bu konser sonrası biz de ailelerimizle bir tatile çıkacağız" dediler. Röportaj sonrası sahneye çıkan Sakiler, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

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