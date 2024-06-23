Sakiler maratonu

Sakiler, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayram tatili boyunca 8 gün konser verdiklerini ve dinlenmeyi hak ettiklerini belirten grup üyeleri, "Bugün maratonun son günü, dinlenmeyi hak ettik. Bu konser sonrası biz de ailelerimizle bir tatile çıkacağız" dediler. Röportaj sonrası sahneye çıkan Sakiler, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

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