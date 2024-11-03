Sakiler İstanbul’da hayranlarıyla buluştu

Grup, yoğun ilgi gören konserde sahneye çıktığında, salondaki coşku adeta zirveye ulaştı. Hayranlarıyla sık sık şarkı aralarında sohbet eden Sakiler, dinleyicilerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti ve “Bizi yalnız bırakmadığınız için minnettarız” sözleriyle geceye duygu dolu bir başlangıç yaptı.

“AYAĞIMIZ UĞURLUDUR, BİZE İNANANLAR KAZANIYOR!”

Gala Terrace Sahne’nin açılış konserini gerçekleştiren Sakiler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı “Açılış konseri yaptığımız her mekan, sonrasında büyük bir başarıya ulaşıyor. Bize uğur getiren, bize inanan tüm mekanlar hâlâ dolup taşıyor. Bu nedenle ‘ayağımız uğurludur’ diyoruz. Açılışını yaptığımız mekanlara uğurlu geliyoruz” diyerek kendilerine güvenen işletmelere mesaj verdi. Sakiler’in bu sözleri, izleyiciler arasında büyük bir alkış toplarken mekana adeta iyi şans diledi.

“ARABESK MÜZİK HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ, RİTMİ YENİDEN KEŞFEDİYORUZ”

Son dönemde arabesk müziğin yeniden popülerleşmesi ile birlikte hayran kitlesi hızla genişleyen Sakiler, arabesk müziğin kalıcılığını ve etkisini vurguladı. Grup üyeleri, “Arabesk aslında her şeyin içinde var, damarlarımızda akıyor. Rap bir dönem çok popülerdi ancak bugün bile rap, arabesk ritimlerine ve duygusuna dönmeye başladı. Bu müzik, bize hep kendimizi bulduruyor, hepimizi birleştiriyor,” diyerek arabeskin asla kaybolmayacağına dair mesaj verdi.

Sakiler, arabeskin yeniden yükselişe geçmesini ve insanların duygularına daha çok hitap eden türlere yönelmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. “Bizim ruhumuzda, damarlarımızda arabesk var ve bu, dinleyicilerimizle aramızdaki en güçlü bağ” diyen grup üyeleri, arabeskin gücünün zamana meydan okuduğunu söyledi.

SÜRPRİZ ALBÜM YOLDA!

Her çıkardıkları şarkıyı hit yapmayı başaran Sakiler, dinleyicilerine yeni bir müjde verdi. Grup üyeleri, hazırlıklarını tamamlamak üzere oldukları 15 şarkılık bir albüm için son aşamada olduklarını açıkladı. “Yakında çıkacak bu albümümüzle hayranlarımızı tekrar heyecanlandırmak istiyoruz. İlk etapta 5 şarkıyı yayımlayacağız ve her birini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” diyen Sakiler, albümde arabesk ve pop müziğin en güçlü kombinasyonlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Albümde yer alan şarkıların her birinin özel bir hikayesi olduğunu dile getiren grup üyeleri, “Biz arabada bu şarkıları dinlerken bile çok heyecanlanıyoruz. Eminiz ki sevenlerimiz de bizimle aynı heyecanı paylaşacak ve bu albümle duygularını tazeleyecekler,” açıklamasını yaptı.

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