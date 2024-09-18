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Sakiler, Beylikdüzü Migros AVM’de sevenleriyle buluşacak

ECE Türkiye tarafından yönetilen Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, 20 Eylül Cuma günü Sakiler konserine ev sahipliği yapacak.

Sakiler, Beylikdüzü Migros AVM’de sevenleriyle buluşacak

Karnaval’ın medya sponsorluğunu üstlendiği konserde grup, özgün müzik tarzı ile sevilen parçalarını seslendirecek.

Ziyaretçiler, Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi açık otopark alanında saat 20.00’da başlayacak olan konsere ücretsiz katılım sağlayabilecek.

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