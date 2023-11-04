Şahsiyet II. Fasıl Hollywood’da prömiyer yapıyor

Etkinliğin ilk gününde “Atatürk” filminin gösterimi yapılırken; ikinci gününde dünya çapında ilgi gören, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren “Şahsiyet”in prömiyeri gerçekleştirilecek. Böylece, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı ve ikinci sezonu 13 Kasım’da GAİN’de yayınlanmaya başlayacak dizinin ilk gösterimi Los Angeles’ta yapılmış olacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER TÜRK YAPIMLARI İÇİN LOS ANGELES’TA BULUŞUYOR!

Sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un yapacağı organizasyona Türkiye’den Meryem Uzerli ve Engin Altan Düzyatan gibi sinema ve dizi dünyasının önemli isimleri katılacak. İlk yılında eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, ünlü oyuncu Jacqueline Bisset, Altın Küre başkanı Meher Tatna ve Akademi üyelerinin katılım sağladığı organizasyonun bu yılki konukları arasında da iş insanları, akademisyenler, dizi ve sinema endüstrisinin öncü isimleri bulunuyor.

“TÜRKİYE’NİN ZENGİN SİNEMA MİRASI VE YETENEKLİ SANATÇILARI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

GAİN olarak ana sponsorlarından biri oldukları Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne dair görüşlerini paylaşan GAİN Yönetim Kurulu Başkanı Ferat Bilgin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türk sinemasını ve kültürünü dünya çapında tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklere destek olmaktan gurur duyuyoruz. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türkiye’nin zengin sinema mirasını ve yetenekli sanatçılarını uluslararası sahneye taşımak için büyük bir fırsat sunuyor. Türk yapımlarının kalitesini ve gücünü ortaya koyan; rejisiyle, senaryosuyla ve oyuncularının başarısıyla şimdiden unutulmaz yapımlar arasına girmiş olan ‘Şahsiyet’in ikinci sezon prömiyerini bu etkinlikte gerçekleştirmenin heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz.”

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