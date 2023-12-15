 'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Netflix dizisi ‘Şahmaran’, büyük bir başarıya daha imza attı.

20 Ocak 2023'te tüm dünyada gösterime giren Şahmaran, yılın ilk altı ayında, 83 milyon saatten fazla izlenerek “dünyanın en çok izlenen yerli içeriklerinden” biri oldu.

Netflix’in, platformda yer alan dizi ve filmlerinin izlenme oranlarını ilk kez açıkladığı rapora göre ‘Şahmaran’ın ilk sezonu, Türkiye’yle birlikte aynı anda yayına girdiği tüm ülkelerde de büyük yankı uyandırdı.

Şahmaran, yayınlandığı ilk hafta da Netflix'in küresel bazlı dili İngilizce olmayan diziler listesine hızlı bir giriş yapmış, kısa sürede 33.960.000 izlenme saatiyle ikinciliğe yükselmişti.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak ve Berfu Halisdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı ‘Şahraman’ın ikinci sezonu ise 2024 yılında seyirciyle buluşacak.

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