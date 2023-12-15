  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu. İşte detaylar...

'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Netflix dizisi ‘Şahmaran’, büyük bir başarıya daha imza attı.

'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

20 Ocak 2023'te tüm dünyada gösterime giren Şahmaran, yılın ilk altı ayında, 83 milyon saatten fazla izlenerek “dünyanın en çok izlenen yerli içeriklerinden” biri oldu.

 'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

Netflix’in, platformda yer alan dizi ve filmlerinin izlenme oranlarını ilk kez açıkladığı rapora göre ‘Şahmaran’ın ilk sezonu, Türkiye’yle birlikte aynı anda yayına girdiği tüm ülkelerde de büyük yankı uyandırdı.

'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

Şahmaran, yayınlandığı ilk hafta da Netflix'in küresel bazlı dili İngilizce olmayan diziler listesine hızlı bir giriş yapmış, kısa sürede 33.960.000 izlenme saatiyle ikinciliğe yükselmişti.

 'Şahraman'ın ne kadar izlendiği belli oldu

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak ve Berfu Halisdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı ‘Şahraman’ın ikinci sezonu ise 2024 yılında seyirciyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı
  Magazin

'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı

Eski futbolcu Aydın Yılmaz'ın oğlu oyuncu oldu
  Magazin

Eski futbolcu Aydın Yılmaz'ın oğlu oyuncu oldu

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
  Magazin

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Demet Özdemir'den siyah kombin
  Magazin

Demet Özdemir'den siyah kombin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!
  Magazin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi