 Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aktüel Sahne'de müzikseverler ile buluştu.



Konserin tüm biletleri tükenirken, Antalya seyircisi Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu.



SİZLERİ GÖRÜNCE İYİLEŞTİM

Gecede, Burcu Sedef imzalı özel tasarım siyah kostümüyle göz kamaştıran Hadise; "1-2 gündür hastaydım. Tekrar doktora gittim, tekrar iğne oldum, inanın sesim çıkmıyordu.

Bu gece hatalarım olursa n'olur affedin. Elimden geleni yapacağım.



Sizi görmek çok iyi geldi." diyerek seyircisine teşekkür ederken, Antalya sanatçıyı ayakta alkışladı.



Sıcağa ve rahatsızlığına rağmen 2 saat aralıksız sahnede kalan Hadise,



hit şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden yaz konserleri kapsamında 21 Haziran'da Bursa'da ve 10 ve 11 Temmuz'da İstanbul Harbiye'de seyircisiyle buluşacak.

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