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Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama! İşte detaylar...

Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aktüel Sahne'de müzikseverler ile buluştu.

Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!
Konserin tüm biletleri tükenirken, Antalya seyircisi Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!
SİZLERİ GÖRÜNCE İYİLEŞTİM
Gecede, Burcu Sedef imzalı özel tasarım siyah kostümüyle göz kamaştıran Hadise; "1-2 gündür hastaydım. Tekrar doktora gittim, tekrar iğne oldum, inanın sesim çıkmıyordu.

 Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Bu gece hatalarım olursa n'olur affedin. Elimden geleni yapacağım.

 Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!


Sizi görmek çok iyi geldi." diyerek seyircisine teşekkür ederken, Antalya sanatçıyı ayakta alkışladı.

 

Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!
Sıcağa ve rahatsızlığına rağmen 2 saat aralıksız sahnede kalan Hadise,

 Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!


hit şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

 Sahneye hasta çıkan Hadise'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden yaz konserleri kapsamında 21 Haziran'da Bursa'da ve 10 ve 11 Temmuz'da İstanbul Harbiye'de seyircisiyle buluşacak.

 

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