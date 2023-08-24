Sahnenin yeni ikilisi

Yurt dışında sahne çalışmaları yapan Asiye Palu müzik çalışmalarını bütün hızıyla devam ettiriyor. Sahnede aynı zamanda kanun çalarak da dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçının menajeri ve yapımcı Harun Akbulut imzasıyla Akbulut Sanat Management Müzik Yapım etiketiyle “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkısı en çok istek alan şarkı oldu.

Bodrum dışında çeşitli festival ve özel gecelerde sahne çalışması yapan Asiye Palu son zamanlarda sık sık Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte sahneye çıkıyor. Birlikte sahne çalışması yapmaktan büyük keyif alan ikiliye sık sık iş teklifleri gelmeye de başladı. En son İstanbul Maçka’da bulunan Svadba adlı mekanda sahneye çıkan ve sahnede iyi bir uyum sağladıklarını belirten Asiye Palu “Ahmet Selçuk İlkan gibi önemli bir isimden şarkı almak fikri çok iyiydi. Onunla harika şarkısı sayesinde de güzel bir diyalog kurdum. Şimdi de birlikte sahne alıyoruz şahane bir ikili olduk” dedi.

Bodrum’da yaşayan Asiye Palu, menajeri ve yapımcı Harun Akbulut ile yeni projelere imza atacaklarını belirtirken, yardım ve sosyal sorumluluk konularına çok hassas olduğunu belirterek birlikte çalıştığı C Majör adlı koro ile birlikte dernekler yararına çok sayıda yardım konserleri yaptığının altını çiziyor.

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