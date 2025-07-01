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Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena

Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena... İşte detaylar...

Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena

Pop müziğinin sevilen sesi Murat Başaran, hafta sonu Kıbrıs Arkın Palm Beach’te sahne aldı.

 Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena

Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Murat Başaran, sahnesinde sürpriz bir ismi ağırladı. Başaran’a 9 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı alan Asena eşlik etti.

Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena
Müziğin ve dansın buluştuğu gecede, Murat Başaran ve Asena, sahnede adeta devleşti. Birlikte şarkılar söyleyen, halay çekip horon oynayan ikili, sahne enerjisiyle büyük beğeni topladı. 9 yıl aranın ardından seyircinin karşısına çıkan dansın sultanı Asena, dansıyla ve sesiyle büyüledi. Murat Başaran ise Babalar Günü’ne özel hazırladığı ‘Babam’ şarkısını ilk kez Kıbrıs sahnesinde seslendirdi.

Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena
ERKEĞİN KIVIRMASINI SEVMİYORUM
Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Murat Başaran ve Asena, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümlerle sahneye çıkan ikili, yeni tarzlarıyla dikkat çekti. Murat Başaran, yeni tarzı için “Benim hoşuma gitti. İlk önce biraz şaşırdım ama aynaya geçip baktığımda kendimi iyi hissettim” yorumunda bulundu.

 Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena

Geçtiğimiz günlerde “Anadolu erkeği transparan giymez” açıklamasıyla gündeme gelen Başaran, “Anadolu erkeği sahnede göbek atar mı?” sorusuna ise “Adam gibi, adam adama oynamak var bir de kıvırmak var. Ben adam gibi oynamayı seviyorum. Bir erkeğin çok kıvırmasını sevmiyorum. Bu benim görüşüm ve tarzım değil” diye cevap verdi.

 Sahnelerin yeni ikilisi Murat Başaran ve Asena

9 YIL SONRA ASENA ŞOV
9 yıl önce sahneleri bırakan Asena, yeniden seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Asena, sahnelere dönüş kararını şöyle açıkladı: “Murat’ın İstanbul’daki sahnesinde insanların o coşkusunu, ilgisini, alakasını görünce gözümden yaş geldi, çok duygulandım. Sonra dedim ki ‘Asena’yı ben ne kadar çok özlemişim’. Büyük bir ara vermişim. Bugün misafirim ama bundan sonra hep beraberiz.”

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