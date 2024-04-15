Sahnelerin İmparatoru bayram tatilinde Kıbrıs’ı yıktı geçti!

Hem neşeli hem de duygusal eserleriyle sevenlerini duygu deryasında bir yolculuğa çıkaran imparator, sahne aldığı mekanı hayranlarıyla yine tıka basa doldurdu. Yabancı ülkeden gelen sevenlerinin de yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, Kıbrıs’ta rüzgar gibi esti.

Klasikleşen ‘Allah Allah’ ‘Tamam Aşkım, ‘Mavi Mavi’ Sarhoş’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ gibi eserlerinden oluşan özel repertuarı ile bayram tatiline yakışır bir performans sergileyen usta sanatçı sevenlerinden tam not aldı.

MİNİK HAYRANIYLA DÜET

Tatlıses’i dinlemeye gelenler arasında bir de küçük bir hayranı vardı. Hayranının düet isteğini geri çevirmeyen imparator sahneye davet ettiği minikle “Delalım” parçasını seslendirdi. Alkış yağmuruna tutulan ikili hem performanslarıyla hem de gülümseten sohbetleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

2,5 saat süren sahnesini oyun havaları ile renklendiren müziğin imparatoru misafirlerini eğlenceye doyurdu.

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