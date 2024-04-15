  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sahnelerin İmparatoru bayram tatilinde Kıbrıs’ı yıktı geçti!

Müzik dünyasının usta ismi İbrahim Tatlıses, bayram haftasının dördüncü gününde Kıbrıs’ta bulunan Cratos Premium Otel'de hayranlarıyla buluştu.

Sahnelerin İmparatoru bayram tatilinde Kıbrıs’ı yıktı geçti!

Hem neşeli hem de duygusal eserleriyle sevenlerini duygu deryasında bir yolculuğa çıkaran imparator, sahne aldığı mekanı hayranlarıyla yine tıka basa doldurdu. Yabancı ülkeden gelen sevenlerinin de yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, Kıbrıs’ta rüzgar gibi esti.

Sahnelerin İmparatoru bayram tatilinde Kıbrıs’ı yıktı geçti!

Klasikleşen ‘Allah Allah’ ‘Tamam Aşkım, ‘Mavi Mavi’ Sarhoş’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ gibi eserlerinden oluşan özel repertuarı ile bayram tatiline yakışır bir performans sergileyen usta sanatçı sevenlerinden tam not aldı.

Sahnelerin İmparatoru bayram tatilinde Kıbrıs’ı yıktı geçti!

MİNİK HAYRANIYLA DÜET

Tatlıses’i dinlemeye gelenler arasında bir de küçük bir hayranı vardı. Hayranının düet isteğini geri çevirmeyen imparator sahneye davet ettiği minikle “Delalım” parçasını seslendirdi. Alkış yağmuruna tutulan ikili hem performanslarıyla hem de gülümseten sohbetleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

2,5 saat süren sahnesini oyun havaları ile renklendiren müziğin imparatoru misafirlerini eğlenceye doyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Torundan olay paylaşım! Dedesi İbrahim Tatlıses'i tehdit mi etti?
  Magazin

Torundan olay paylaşım! Dedesi İbrahim Tatlıses'i tehdit mi etti?

Beren Saat yaptığı iş birliğiyle doğal güzelliğini öne çıkarıyor
  Magazin

Beren Saat yaptığı iş birliğiyle doğal güzelliğini öne çıkarıyor

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi
  Magazin

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi

Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu
  Magazin

Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu

Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler ortaya çıktı!
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler ortaya çıktı!

Altay'dan yeni şarkı
  Magazin

Altay'dan yeni şarkı