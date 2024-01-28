  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

"Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, konser verdi!

Uzun süredir konser vermeyen ve "Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, sahneye çıktı. İşte detaylar...

"Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, konser verdi!

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş, uzun zamandır konser yapamamasının sebeplerini hayranlarıyla paylaşmıştı.

 "Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, konser verdi!

Zor günleri geride bırakan Aleyna Tilki, dün akşam Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıları, dansları ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan Aleyna Tilki formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

 "Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, konser verdi!

Kısa küt kestirdiği saçları ve yenilenmiş repertuvarı ile konukların karşısına bambaşka biri olarak çıkan şarkıcı, her kesimden büyük ilgi gördüğünü bir kez daha ispatladı.

"Sahnelerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, konser verdi!
Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!
  Gündem

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları
  Magazin

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!
  Magazin

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
  Gündem

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi