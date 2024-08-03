  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan. İşte detaylar...

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan

Ajda Pekkan, yaz turnesine büyük bir coşkuyla devam ediyor.

 Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda Bodrum Antik Tiyatro’da ikinci konserini gerçekleştiren Pekkan, ilk konserinde olduğu gibi tüm biletlerin saatler öncesinden tükenmesiyle sold out oldu.

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan
Yıllardır sahne almayan yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya da övgü dolu sözler söyleyen Pekkan, "Sahneleri neden bıraktı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri. Onun şarkılarını okumaktan büyük zevk alıyorum" dedi.

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan
Binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar, sahne enerjisi ve dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla büyük alkış aldı. Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan,

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan
hayranlarının "İkon" tezahüratlarına, "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede

Sahnede altın sarısı Ajda Pekkan
kalarak harika bir performans sergileyen Süperstar, hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı. Süperstarı izlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ve Oya Başar'da vardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!
  Magazin

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!
  Magazin

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!

Defne Samyeli'den olay açıklamalar!
  Magazin

Defne Samyeli'den olay açıklamalar!

Melis Sezen'in AVM tarzı
  Magazin

Melis Sezen'in AVM tarzı

Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
  Gündem

Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı
  Magazin

Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı