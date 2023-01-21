Sahne Pozuyla Olay Yarattı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahne kostümleriyle dikkat çekiyor.



Şarkıcı, konserinde giydiği derin yırtmaç ve göğüs dekolteli kombiniyle gündem yarattı.



Seçkin'in pozları hayranları tarafından beğenildi.

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