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Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?

Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu? İşte detaylar...

Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?

Başarılı şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Beach Club’te sahne aldı.

Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?
Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı konsere Seçkin'in pilot eşi Çağrı Terlemez'de yalnız bırakmadı. Eşinin yanı sıra annesi Leyla Akgün ve kayınvalidesi Lale Terlemez eşlik etti. Verdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?

Ece Seçkin, "Bugün çok güzel, kalabalık seyirci grubu var. 21 yaşlarımdan beri sahnedeyim. Nedense her sahnede önce heyecanlanıyorum. Sahne öncesi totemim yoktur. Dua etmeyi çok seviyorum. Aynı duayı yedi kere okumak gibi bir rutinim var. Sonra bütün ekip için dua ediyorum." dedi.

 Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?

Basın mensuplarının "2025 yılı sizin için nasıl geçiyor?" sorusuna, "2025 yılı benim için çok güzel geçiyor. Özellikle yaz aylarını çok seviyorum, sahneden sahneye koşuyoruz. Eşim de biliyorsunuz pilot, kendisiyle sık sık görüşemiyoruz. Bazen ben işte oluyorum, o evde oluyor; bazen o işte oluyor, ben evde oluyorum. Bugün fırsatımız vardı, eşimin 3 günlük bir boşluğu vardı, kendisi bana eşlik etti. Bugün kayınvalidem de burada, annem de burada, hep beraber kısa sürede olsa güzel bir tatil yapacağız." dedi.

 Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez şarkıcının kıyafetlerine karışıyor mu?

Giydiği kıyafet ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Seçkin'e, "Eşiniz kıyafetlerinize karışıyor mu?" sorusu soruldu. "Öncelikle eşim asla ve asla kıyafetime karışmaz. Yapacağı tek şey endişelenmek olur. Biz de bu tür şeylerin tabii ki de önlemini alıyoruz. Sahne kıyafetleri için iki hafta boyunca tüm Türkiye'nin benim kıyafetlerimi konuşması beni biraz üzdü. En çok konuşulan durumlardan biri, içimde bir şey var mıydı yok muydu. Tabii ki de vardı. Bu da işimizin sihirlerinden. Modacım gerçekten çok güzel bir iş çıkardı." şeklinde konuştu.

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