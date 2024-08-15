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'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte detaylar...

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

İzleyicileri ekrana kilitleyen "Şahmaran" dizisinin yıldızları Mert Ramazan Demir ve Olimpia Ahenk’in yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Setten paylaşılan taze kareler, izleyicilerin ilgisini bir kez daha dizinin üzerine çekmeyi başardı.

 'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Özellikle aksiyon sahnelerinde sergiledikleri dikkat çeken performans ve romantik sahnelerdeki göz alıcı uyum, hayranların büyük beğenisini kazandı.

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
EKRANLARIN YENİ FAVORİ ÇİFTİ OLMA YOLUNDA
Sosyal medyada her paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken,

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Mert ve Olimpia'nın ekrandaki kimyaları izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
"Şahmaran" dizisinin bu favori ikilisi, ekranların en sevilen çiftlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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