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Sahibinin sesinden 'Uçurumlar'

Türk Sanat Müziğin sevilen ismi Talat Er, 'Uçurumlar' adlı yeni teklisiyle rekora koşuyor.

Sahibinin sesinden 'Uçurumlar'

Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan yapımcılığını Muhteşem Candan'ın üstlendiği ve Elenor Müzik Şirketi etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan 'Uçurumlar' adlı yeni eseriyle kısa sürede milyonlarca müzikseverin haklı beğenisini kazandı. 

1987 yılında TRT'de müzik yaşamına başlayan Talat Er, bu yeni teklisini film tadında bir kliple taçlandırarak yine adından söz ettirmeyi başardı. TRT'de program yapımcılığı ve sunuculuk görevini sürdüren sanatçı aynı zamanda usta bir keman virtüözü ve bestekar.

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