Sahibinin sesinden 'Uçurumlar'

Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan yapımcılığını Muhteşem Candan'ın üstlendiği ve Elenor Müzik Şirketi etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan 'Uçurumlar' adlı yeni eseriyle kısa sürede milyonlarca müzikseverin haklı beğenisini kazandı.

1987 yılında TRT'de müzik yaşamına başlayan Talat Er, bu yeni teklisini film tadında bir kliple taçlandırarak yine adından söz ettirmeyi başardı. TRT'de program yapımcılığı ve sunuculuk görevini sürdüren sanatçı aynı zamanda usta bir keman virtüözü ve bestekar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.