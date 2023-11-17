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‘Şahane Hayatım’ nefes kesen bölümüyle gündeme oturdu  

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Şahane Hayatım’, dün akşam FOX’ta yayınlanan yeni bölümüyle seyircilere heyecanlı dolu saatler yaşattı.

‘Şahane Hayatım’ nefes kesen bölümüyle gündeme oturdu  

 

Şebnem’in Onur’un kendisini eski sevgilisi Melisa’yla aldattığını öğrendiği bölümde Şebnem’in savaşacağı yeni bir düşmanı daha oldu. Mesut’un Şebnem’le ilgili araştırmalarının son sürat devam ettiği dizinin yeni bölümü hikayesiyle çok konuşulurken, #ŞahaneHayatım etiketi 5 saat boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

‘Şahane Hayatım’ nefes kesen bölümüyle gündeme oturdu  

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Timur Acar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Şahane Hayatım’ dizisi dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlerken entrika ve heyecanı da bir saniye düşürmedi. Niyazi’nin karşısına çıktığı günden beri Şebnem’in başına sarılan belalar her geçen gün artarken, Şebnem Komiser Mesut’un geçmişini araştırmak için İzmir’e gittiğini öğrendi.

‘Şahane Hayatım’ nefes kesen bölümüyle gündeme oturdu  

Mesut ise Şebnem’in açığını bulduğunu düşündüğü her anda yeniden çıkmaza girerken kendisiyle yüzleşmeyi denedi. Şebnem gittikçe Mesut’tan korkmaya başlarken bu korkularına bir de kocasının eski sevgilisi Melisa eklendi. Aysel, oğluna yakıştırdığı gelin adayı Melisa’yı yeniden hayatlarına sokarken, Melisa ortak planlarını uygulayıp İstanbul’a döndü. Onur’u yeniden elde etmek için çabalayan Melisa’ya ise Aysel her türlü desteği vermeye devam etti. Bölümün sonunda Onur ve Melisa’nın beraber karesini görüp şok yaşayan Şebnem’in yeni bölümde Melisa’ya karşı neler yapacağı büyük merak konusu oldu.  

‘Şahane Hayatım’ nefes kesen bölümüyle gündeme oturdu  

ŞAHANE HAYATIM’IN 4. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! 

Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği, FOX’ta ekranlara gelen ‘Şahane Hayatım’ın Niyazi’nin Şebnem’i kimsenin sevmediğini söylediği yeni bölüm tanıtımında Şebnem’in Onur’la karşı karşıya geldiği anlar Şebnem’in Onur’la yüzleşeceğinin sinyallerini veriyor.

 ‘Şahane Hayatım’ her çarşamba saat 20.00'de FOX'ta!

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