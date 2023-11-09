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‘Şahane Hayatım’ heyecanlı yeni bölümüyle çok konuşuldu!

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Şahane Hayatım’, dün akşam FOX’ta yayınlanan 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Şebnem’in geçmişi yüzünden iyice köşeye sıkıştığı dizinin yeni bölümü büyük beğeni toplarken sosyal medyada da çok konuşuldu.

‘Şahane Hayatım’ heyecanlı yeni bölümüyle çok konuşuldu!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Timur Acar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Şahane Hayatım’ dizisi 2. bölümüyle seyirciye heyecan ve gerilim dolu saatler yaşattı.

‘Şahane Hayatım’ heyecanlı yeni bölümüyle çok konuşuldu!

Yıllar sonra geçmişinden tanıdığı Niyazi’nin karşısına çıkması ve ölümüne sebep olması yüzünden hayatı alt üst olan Şebnem’in binbir fedakarlıkla kurduğu şahane hayatı tehlikeye girmeye başladı. Onur’un davranışlarının gittikçe tuhaflaşması Şebnem’i endişelendirirken bacağına aldığı bıçak yarası gün geçtikçe ağırlaştı. Küçük bir ipucundan dolayı Şebnem’in peşine düşen Mesut’un şüphesi gittikçe artarken bölümün sonunda Şebnem’in arabasında Niyazi’yle arasında kurduğu bağlantı yeni bölümde büyük sırra biraz daha yaklaşacağının sinyallerini verdi. 

‘Şahane Hayatım’ heyecanlı yeni bölümüyle çok konuşuldu!

ŞAHANE HAYATIM’IN 3. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! 

Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği, FOX’ta ekranlara gelen dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda ise Mesut’un Şebnem’e tek bir şey söyle ama gerçek olsun cümleleri dikkat çekerken, Şebnem’in Mesut’tan korktuğunu itiraf etmesi dikkatleri çekiyor. Aysel’in Onur’un evlenmesini istediği asıl gelin adayı Melisa’nın yeniden hayatlarına girdiğini gördüğümüz tanıtımda Mesut Niyazi’nin bulunduğunu Şebnem’e söylüyor.   

‘Şahane Hayatım’ heyecanlı yeni bölümüyle çok konuşuldu!

‘Şahane Hayatım’ her çarşamba saat 20.00'de FOX'ta!

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