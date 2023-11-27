‘Şahane Hayatım’da yeni planlar devreye giriyor!

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği, Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisinin yeni bölümünden 2. Tanıtım yayınlandı.

Çarşamba akşamları FOX’ta ekranlara gelen diziden yayınlanan tanıtımda Şebnem ve Melisa cephesinde yeni planlar devreye giriyor. Melisa’yı yakın markajda tutmak isteyen Şebnem onu evlerine davet ederken Melisa da yeni planlarına Mesut’u dahil etmek istiyor. 2 kadının düellosuna dönüşecek bölüm şimdiden heyecanla bekleniyor.

’Şahane Hayatım’ renkli ve entrika dolu hikayesiyle her Çarşamba FOX’ta...

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