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‘Şahane Hayatım’da şok

Çarşamba akşamı NOW ekranlarında 17. bölümüyle izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’da bu hafta izleyiciler şok üstüne şok yaşayacak.

‘Şahane Hayatım’da şok

Yeni bölümden yayınlanan 2. tanıtımda Şebnem’in boşanmaktan vazgeçip Onur’a döndüğü anlar büyük şaşkınlık yaratırken ikilinin verdiği partide Onur Ahmet’e yumruk atıyor. Mesut’un Onur’a silahını çekip ateşlediği anların ardından Şebnem ve Mesut’un kelepçeli halde karakoldaki anları bölümün heyecanını katlıyor. 

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ bu hafta unutulmaz bir bölümle geliyor. Entrika dozunun arttığı, olayların giderek büyüdüğü dizinin yeni bölümünden yayınlanan 2. tanıtım Çarşamba akşamı için heyecanı katlıyor. 

Haftalardır Onur’dan boşanmaya çalışan Şebnem’in Onur’a döndüğü ve ikilinin verdiği partiden anların yansıdığı tanıtımda Ahmet’in Melisa ile ilgili kurduğu cümle sonrası çıldıran Onur Ahmet’e yumruk atıyor. Şebnem ve Onur yeniden birlikteliklerini herkesin gözüne sokarken Mesut’un Onur’a doğrulttuğu silahı ateşlemesi ve ardından Şebnem ile Mesut’un kelepçeli şekilde karakoldaki halleri izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bölüm için heyecanı yükselten tanıtıma Mesut’un Şebnem’e söylediği ‘Bitti, buraya kadar...’ cümlesi damga vuruyor. 

İzleyicilerin nefesini kesecek bölümüyle ‘Şahane Hayatım’ çarşamba akşamı NOW’da...

 

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