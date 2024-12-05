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Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi! İşte detaylar...

Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı 'Erdal ile Ece 2' filmi Netflix'te yayına girdi.

Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi!
Komedyen, Seda Türkmen'le yer aldığı proojesinin duyurusunu Instagram'dan yaparak, yayıncı Netflix'e de göndermede bulundu.

 Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi!

Dijital platformun tanıtımını yapmadığını söyleyen Gökbakar, "'Erdal ile Ece 2' bugün yayına girdi. İlk film haftalarca TOP10'da kalmıştı. Bu filmde de çok eğleneceksiniz. Her ne kadar Netflix Türkiye sosyal medya ekibinin pek umrunda olmasak da, ben sevenlerimize burdan duyurmuş olayım. İyi seyirler" dedi.

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