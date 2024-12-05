 Şahan Gökbakar Netflix ekibine tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı 'Erdal ile Ece 2' filmi Netflix'te yayına girdi.



Komedyen, Seda Türkmen'le yer aldığı proojesinin duyurusunu Instagram'dan yaparak, yayıncı Netflix'e de göndermede bulundu.

Dijital platformun tanıtımını yapmadığını söyleyen Gökbakar, "'Erdal ile Ece 2' bugün yayına girdi. İlk film haftalarca TOP10'da kalmıştı. Bu filmde de çok eğleneceksiniz. Her ne kadar Netflix Türkiye sosyal medya ekibinin pek umrunda olmasak da, ben sevenlerimize burdan duyurmuş olayım. İyi seyirler" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.