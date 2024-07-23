  Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

Şahan Gökbakar, tekneden inince kıpkırmızı oldu.



Komedyen, "Rüzgar eserken, tekneyi yukardan kullandık.

Farketmemişiz. Baya sanayi tüpü patlamış bana" diye yazdı.

Borak ise, "İskele tarafında durup ışığı gönül rahatlığıyla kapatabilirsin" diyerek, espri yaptı.

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