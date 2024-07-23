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Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı? İşte detaylar...

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

Şahan Gökbakar, tekneden inince kıpkırmızı oldu.

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?
Komedyen, "Rüzgar eserken, tekneyi yukardan kullandık.

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

Farketmemişiz. Baya sanayi tüpü patlamış bana" diye yazdı.

  Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

Borak ise, "İskele tarafında durup ışığı gönül rahatlığıyla kapatabilirsin" diyerek, espri yaptı.

 

 

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