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Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme!

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme! İşte detaylar...

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme!

Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolarda yaşananlardan sonra açıklama yaptığı için eleştirilmesinin arından sessizliğini bozmuştu.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme!
Mazhar Alanson ile oynadığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmin afişini paylaşan Yılmaz, "Sen giderken ben dönüyordum" diye yazdı.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme!
Gökbakar ise, Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşünden pozunu paylaşarak, "Asıl sen giderken onlar dönüyordu" karşılığını verdi.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme!

 

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