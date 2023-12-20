  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi

Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi. İşte detaylar...

Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Alişan'ı Instagram'dan engelledi.

  Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi

Engelin fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Hayırdır" diye yazdı.

Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi
Gökbakar'ın engellemesi sosyal medyada gündem oldu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı

Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!
  Magazin

Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!

Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım
  Magazin

Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi
  Cemiyet

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

İlker Kaleli fanlarından sürpriz
  Magazin

İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Haluk Bilginer'e şok haber!
  Magazin

Haluk Bilginer'e şok haber!