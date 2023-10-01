  Şahan Gökbakar ailesiyle AVM turu yaptı

Komedyen Şahan Gökbakar, Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocukları ile geldiği alışveriş merkezi içerisinde bulunan Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde doyasıya eğlendi.

Daha sonra aile dostları ve çocukları dahil olan Gökbakar ailesi, eğlencenin ardından hep birlikte yemek yedi. Gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih eden Şahan Gökbakar, "Kolay gelsin arkadaşlar. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi ailece çocukları eğlendiriyoruz" dedi. Şahan Gökbakar, her zaman olduğu gibi siyah kombiniyle dikkat çekti.

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