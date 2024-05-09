Sağlıklı zayıflama için uygulanabilecek 7 öneri

Ülkemizde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azalması ile birlikte obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıklar da hızla yaygınlaşıyor. İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler için beslenme ve diyet uzmanları eşliğinde uygulanacak doğru ve sağlıklı diyet programları büyük önem taşıyor. Diyet listeleri oluşturulurken; genel sağlık durumu, yaş, mevcut kilo ve boy oranı, kronik hastalık varlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir değerlendirme yapılıyor ve planlama bu doğrultuda ilerliyor. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Şilan Alyamaç, sağlıklı zayıflama konusunda bilmeniz gerekenleri paylaştı.

Sağlıklı ve fit bir vücut psikolojik açıdan iyi hissettiriyor

Düzensiz bir yaşam temposu içinde dengesiz ve yetersiz beslenmek ani kilo artışlarıyla birlikte birçok rahatsızlığı da tetiklemektedir. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen kilo problemi, sağlık problemlerinin temelini oluşturup, ileride oluşabilecek rahatsızlıkların erken dönemde ortaya çıkabilmesine de neden olmaktadır. Sağlıklı ve formda kalmak için iyi bir motivasyona ve iradeye sahip olmak çok önemlidir. Gün içinde her besin grubundan gıdayı uygun miktarlarda tüketmek, düzenli hareket etmek kişiye kendini daha iyi hissettirmektedir. İdeal kiloya yaklaşıldıkça da birey kendini daha mutlu hissetmekte ve artık sağlıklı bir döngüye girmektedir.

Vücut kitle indeksinize ve kilonuza göre diyet listesi önemli

Vücut kitle indeksinin istenilen aralıkta olmaması; diyabet, hipertansiyon, kolesterol, böbrek rahatsızlıkları ve kalp hastalıklarına zemin hazırlamaktadır. İdeal vücut ağırlığınız sizi fiziksel açıdan motive ederken, psikolojik olarak da daha iyi hissetmenizi sağlamaktadır. Vücut kitle indeksi kendi içinde sınıflandırma yaparak kilo seviyesine göre zayıf, normal kiloda, kilolu veya obez olarak ifade edilen sonuçlar vermektedir. Vücut kitle indeksine kilo ve boy hesaplamaları ile bakılmaktadır. Boy ile kilo arasındaki fark azaltıldığı zaman kişi sağlıklı vücut ağırlığına inerek ideal kilosuna ulaşmaktadır. Diyet listeleri oluşturulmadan önce mutlaka ideal kilonuzun hesaplanması gerekmektedir. İdeal kilonuz hesaplandıktan sonra vücut kitle indeksiniz ölçülerek kilo seviyeniz öğrenilmelidir. Vücut kitle indeksinize göre diyet listenizdeki besin ve gıda miktarları belirlenmektedir.

Sağlıklı kilo verebilmek için uygulanabilecek 7 öneri

Hücrelerimizin doğru bir şekilde, belirli bir düzen içinde çalışması için düzenli ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Vücut için gerekli olan enerji karbonhidratlar, vitaminler, proteinler, minaraller yardımıyla alınabilmektedir. Sağlıklı zayıflamak için uygulanabilecek öneriler şöyle sıralanabilir:

Bol su içilmelidir. Kişiye özel diyet listesinde bulunan yeşil sebzelerle, taze meyveler tüketilmelidir Doğal işlenmemiş gıdalar tüketilmeli, lifli besinler tercih edilmelidir. Asitli içecekler, alkol, şeker içeren yapay meyve suları yerine yeşil çay gibi bitki çayları tercih edilebilir. Türk kahvesi yağ yakımına yardımcı olduğu için günde 1 bardak Türk kahvesi tüketilebilir. Her gün en az yarım saat düzenli yürüyüşler yaparak kilo probleminin neden olabileceği hastalıklar ile ilgili riskler azaltılmalıdır. Hayvansal gıdalardan olabildiğince uzak kalınmalı; doymuş yağları tüketmeden, kızartma tipi besinlerden uzak durulmalıdır.

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