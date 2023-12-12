Sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman demir eksikliği

Demir eksikliği, aşırı yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir ve genellikle kan kaybıyla ilişkilendirilir. Eczacı-Homeapat Ezgi Nevçehan, "Kan kaybettiğinizde demir kaybediyorsunuz demektir. Vücudunuzda kaybolan demiri yerine koyacak kadar yeterli demir depolanmamışsa, demir eksikliği anemisi oluşur. Bu durum bir hastalık değil, altta yatan başka sağlık sorunlarının bir göstergesidir" diyor.

Eczacı Nevçehan, demir eksikliğine neden olan faktörleri şu şekilde sıraladı;

Şiddetli Adet Kanamaları: Yoğun adet dönemleri demir kaybına neden olabilir.

Folik Asit ve B12 Eksikliği: Vücut için hayati öneme sahip olan bu vitaminlerin eksikliği demir emilimini olumsuz etkileyebilir.

İşlenmiş Gıdaların Fazla Tüketimi: Beslenme düzeninde yeterli demir içeren gıdaların bulunmaması demir eksikliğine yol açabilir.

Mide Asit Salgısının Yetersiz Olması: Yetersiz mide asidi üretimi, demir emilimini azaltabilir.

Kalıtsal Demir Eksikliği: Aile geçmişinde görülen demir eksikliği durumları.

Aşırı Kan Kaybı: Mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenlerle yaşanan aşırı kan kaybı.

Kafeinli İçeceklerin Tüketimi: Çay, kahve, kola gibi içecekler demir emilimini azaltabilir.

Emilimi Bozan İlaçlar: Bazı ilaçlar demirin vücut tarafından emilimini engelleyebilir.

Nevçehan, demir eksikliğinin teşhisi için hekim kontrolünün önemini vurgulayarak, "Hekim tarafından yapılan testler, sorunun kaynağını bulmak ve doğru tedaviyi uygulamak adına kritik öneme sahiptir" dedi. İdrar testi, tıbbi görüntüleme tetkikleri gibi yöntemlerle, demir eksikliğinin altında yatan diğer sağlık sorunları da tespit edilebilir.

Halkı düzenli sağlık kontrol ve taramalarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Nevçehan, "Sağlık, en değerli varlığımızdır. Kontrollerimizi aksatmadan, sorunları erken teşhis ederek daha sağlıklı bir yaşam sürmemiz mümkündür" şeklinde konuştu.

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