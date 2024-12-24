 Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

Safiye Soyman'ın 'gençlik' filtresinden nasibini alan son isim Yıldız Tilbe oldu!

İkilinin filtreden sonra tanınmayacak hale geldiği görüldü. Kendi fotoğrafını görünce şok olan Tilbe, X'den açıklama yaptı.



Tilbe, "Safiye bizi öyle germiş ki! Gözbebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana kendini yukarı çekmiş" dedi.

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