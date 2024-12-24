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Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi! İşte detaylar...

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

Safiye Soyman'ın 'gençlik' filtresinden nasibini alan son isim Yıldız Tilbe oldu!

 Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

İkilinin filtreden sonra tanınmayacak hale geldiği görüldü. Kendi fotoğrafını görünce şok olan Tilbe, X'den açıklama yaptı.

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!
Tilbe, "Safiye bizi öyle germiş ki! Gözbebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana kendini yukarı çekmiş" dedi.

 

 

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