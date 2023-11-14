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Safir dizisine Ayçin İnci dahil oldu

ATV’nin bu sezon başlayan görkemli dizisi Safir’e ünlü oyuncu Ayçin İnci girdi.

Safir dizisine Ayçin İnci dahil oldu

Çekimleri Kapadokya/ Ürgüp bölgesinde yapılan dizi çok büyük beğeni ile izlenmekte. Feraye (Özge Yağız), Yaman (Burak Berkay Akgül) ve Ateş (İlhan Şen) arasındaki aşk üçgeni daha şimdiden ciddi bir fan kitlesine sahip oldu.

Ayçin İnci ise Şermin karakterini canlandırıyor. Şermin, 40 yaşında, Ürgüp doğumlu, Ankara pavyonlarında hem şarkı söylüyor hem konsomatrislik yapıyor, neşeli, hayat dolu bir kadın ama bir yüzü de çok karanlık. Ürgüp’e gelişi ile müştemilat ailesine adeta yıldırım gibi düşecek. Bakalım ne hileler, ne düzenler ve planlar dönecek? Bunu, usta oyuncu Ayçin İnci’nin hayatımıza katacağı Şermin ile hep beraber izleyip göreceğiz.

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