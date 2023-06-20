Saffet Emre Tonguç’tan seyahat önerileri

Hepsiburada YouTube kanalında usta gazeteci Hakan Çelik’in sunumuyla gerçekleşen “Hakan Çelik ile Hayat Burada” programı, alanında uzman konukları ağırlamaya devam ediyor. Serinin bu haftaki bölümünün konuğu ise tarihçi, profesyonel rehber ve yazar Saffet Emre Tonguç oldu. Programda Hakan Çelik ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Tonguç, tatilde gezilebilecek yurt içi ve yurt dışı seyahat rotalarını anlattı. Yaklaşan bayram tatili için tatil mekanları ile ilgili bilgiler veren Tonguç, ekonomik tatil için püf noktalarını da paylaştı.

Vizesiz gidilebilecek 60’a yakın ülke var

Türklerin yurt dışı tatili için en çok Paris, Roma, Barcelona ve Amsterdam’ı tercih ettiğini söyleyen Tonguç, Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek popüler seyahat rotalarını da paylaştı. Seyahat yazarı; ‘’Vizesiz gidilebilecek 60’a yakın ülke var. Tiflis ve Batum’a bakılabilir. Batum’a kimlik kartı ile gidebilirsiniz. En popüler turlardan bir tanesi de Ürdün. Petra, Amman ve Ölü Deniz çok keyifli lokasyonlar. Keza Mısır da kapıda vize alınabildiği için düşünülebilir. Sharm El Sheikh çok özel bir yer. Denizin altında yüzlerce farklı balık görebiliyorsunuz. Balkan ülkeleri, Kosova ve Makedonya, o coğrafya da yine Karadağ’ı tatil için önerebilirim.’’ dedi.



Bayram tatili için Karadeniz’i öneririm

Bu sene bayram tatilini İzlanda’da geçireceğini söyleyen Saffet Emre Tonguç,’’Bayramlarda tatil için yurt dışını öneririm. Yurt dışı tatili kalabalıklardan kaçmak için ideal. Yurt dışında Schengen vizesi olanlar için ekonomik bir tatil olarak Malta’yı öneririm. Göbeklitepe’nin öncülü monolitler Malta’da yer alır. Portekiz, Avrupa’ya göre daha uygun bir yer olarak uygun olabilir. Yurt içinde yapılmak istenen tatil için ise Karadeniz’i öneririm. Yaylalar genelde 15 Haziran’dan sonra açılır, şu an ziyaret etmek için ideal bir zaman.’’ şeklinde önerilerini paylaştı.



Turistler İstanbul’a Hayran Kalıyor

Bugüne kadar başta Oyuncu Michael Douglas, Robert Redford, Matthew McConaughey, TV Programcısı Oprah Winfrey, Dr. Mehmet Öz, Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları Madeleine Albright, Colin Powell olmak üzere 150’den fazla yabancı ünlü turisti gezdirdiğini belirten Saffet Emre Tonguç, “İstanbul’a geldiklerinde beklentilerinden fazlasını buluyorlar, ben de onlara 8.500 yıllık tarihe sahip, dünyada 3 imparatorluğa başkentlik etmiş tek şehir olduğunu ve bin yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi bayrağını taşımış Ayasofya’yı anlatıyorum. Ayasofya tarihteki Aziz Petrus ve St. Peter gibi önemli yapıların hepsinin büyüğü, orasının bambaşka, büyülü bir enerjisi var.” dedi.



Hakan Çelik’le Hayat Burada programına Hepsiburada’nın YouTube kanalından ulaşılabilir.

Saffet Emre Tonguç’la çekilen sohbetin ikinci bölümü ise 23 Haziran 2023 tarihinde yayında olacak.

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