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Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi! İşte detaylar...

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!

Yapımcılığını Ercan Saatçi'nin üstlendiği, başrollerinde Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven’in yer aldığı "Leydi Di" filmi, hem hikâyesi hem de müzikleriyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!
Özellikle Çok Güzel Hareketler 2 programında taklit yeteneğiyle öne çıkan Safa Sarı, filmde canlandırdığı Güven karakterinin yanı sıra, seslendirdiği "Düm Tek" şarkısıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!
Sözleri Serhan Bülbül ve Ercan Saatçi’ye, düzenlemesi ise Serhan Bülbül’e ait olan bu şarkıya Sarı’nın kattığı özgün yorum, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!
İlk kez bir şarkıyı stüdyoda seslendiren Safa Sarı, “Benim için harika bir deneyim oldu” diyerek heyecanını paylaştı.

Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye Düm Tek sürprizi!
TREND İSİMLER YERİNE GELENEKSEL İSİMLER TERCİHİM
Ayrıca Sarı, özel hayatında da heyecan verici bir döneme adım atıyor. Baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen, eşi Kübra Sarı ile isim arayışında olduklarını ve trend isimler yerine Zeynep, Ayşe, Elif gibi geleneksel isimlere yöneldiklerini, ancak henüz kesin bir karar vermediklerini belirtti.

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