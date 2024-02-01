Sadık Ahmet filminin yeni tanıtımı yayında

Türk siyasi tarihinin en sevilen figürlerinden Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan “Sadık Ahmet” filminin yeni tanıtımı yayınlandı. Ses getiren tanıtım, filmi merakla bekleyenlerin heyecanını katladı.

Doktorluğun yanı sıra, Batı Trakya Türklerinin siyasi liderliğini de yapan Ahmet, hayatını Türk azınlığın çektiği sıkıntıları tüm dünyaya duyurmaya adamış bir isim. Asimile edilme, yok sayılma veya milliyetinden yoksun bırakılma gibi kitlesel acıları da iyileştirecek bir mücadelenin içine giren Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni (DEB) kurdu ve tarihe adını “Türklerin Yunanistan’daki savunucusu” olarak yazdırdı.

2 ŞUBAT’TA VİZYONDA

TRT ortak yapımı olan filmin yapımcılığını MCG Film Medya, yapımcılığını ise Mahmut Cüneyt Göz üstlendi. Yönetmenliğini Hakan Yonat’ın yaptığı filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı. Proje tasarımı ve kreatif yapımcılık ise Muhammet Usta’ya ait.

Turgay Aydın’ın Dr. Sadık Ahmet’i canlandırdığı filmin çekimleri Edirne’de tamamlandı. Filmin zengin oyuncu kadrosunda Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimler yer alıyor.ö“Sadık Ahmet” filmi 2 Şubat’ta vizyonda…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.