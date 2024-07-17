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Saçlara kreatin ve botoks uygulaması nasıl yapılır?

Yaz mevsimi boyunca yeni geliştirilen kreatin botoks uygulamalarının saçlara nefes aldırdığını ve kadınlara tarz kazandırdığını söyleyen Saç Bakım Uzmanı Yasemin Yavuz'dan saç bakım önerileri...

Saçlara kreatin ve botoks uygulaması nasıl yapılır?

Saç bakım trendlerinde 2024'ün gözde uygulamaları ve yeni ürünler hakkında bilgi veren Saç Bakım Uzmanı Yasemin Yavuz, kuaför salonlarında kreatin botoks ve saçların yenilenmesi saç bakımı yaklaşımlarını anlattı. Yasemin Yavuz saçın yapısına göre yeni daha genç ve tarz sahibi görünüme kavuşmanın daha kolay olduğunu belirterek "Saçın yapısı hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak hangi ürünün daha etkili ve kalıcılığı konusunda aksiyon alabiliriz. Kadınların saçını yeniden keşfetmesini, yeni saç trendleri ile tarzını oluşturmasını daha kısa sürede sağlayabiliyoruz" dedi.
 
Saçlara kreatin ve botoks uygulaması nasıl yapılır?
 
BOTOKS BAKIM NEDİR?

Botoks bakımı hakkında da bilgi veren Yasemin Yavuz bu konuda şunları söyledi: "Bitki köklerinden ve  kolajenden zenginlestirilerek formüle edilmis klasik yapılandırma bakımlarını daha verimli hale getirerek anti-aging yapılandırılmasına dönüştüren yenilikçi profosyonel şaç bakımıdır. Kılcal saç tellerini yeniden yapılandıran bütün doğal yenileme surecini uyaran bir bakım kürüdür. Profosyonel bir ekip tarafından uygulandığında daha iyi sonuçlar alınmaktadır."

KREATİN BAKIMI NEDİR?

Kreatinin saç ve tırnağın beslenmesinde oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Saç Bakım Uzmanı Yasemin Yavuz "Saç ve tırnağın en önemli yapı taşlarından biri olan kreatin içeriğindeki protein saçın yapısında da bulunur. Kreatinli destek aynı zamandı bir bakım yöntemidir. Keratin saçların dirençli ve güçlü hale gelmesi için önemlidir. Keratin bakımı ile saçın tekrar sağlıklı hale gelmesi sağlanır. Özellikle kimyasal işlemlere maruz kalmış ve yıpranmış saçlara keratin bakımı çok etkilidir. Kreatin sayesinde saçlar daha parlak ve sağlıklı görünüme kavuşur." dedi. 
 

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