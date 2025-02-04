 Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!

Yıldız Tilbe saçını kendi boyadı. Şarkıcı, kimyasal yanık oldu.



Tilbe, hastaneye gitti.



Şarkıcı, krem ve hap verdiğini söyledi.

Tilbe, son halini de paylaştı.

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