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Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu! İşte detaylar...

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!

Yıldız Tilbe saçını kendi boyadı. Şarkıcı, kimyasal yanık oldu.

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!
Tilbe, hastaneye gitti.

 Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!


Şarkıcı, krem ve hap verdiğini söyledi.

 Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!

Tilbe, son halini de paylaştı.

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