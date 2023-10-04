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Saç dökülmelerine etkin çözüm

Avrupa'nın 1 numaralı doğal saç bakım markası Klorane, mevsimsel saç dökülmelerine karşı en uygun çözümü, kendi laboratuvarlarında geliştirdiği zayıflamış, dökülen saçlara uygun Kinin ve Organik Aşk Çiçeği Özü içerikli güçlendirici serisi ile sağlıyor.  

Saç dökülmelerine etkin çözüm

 

Şampuan, saç kremi ve serumdan oluşan Klorane Kinin serisi yüzde 80 doğal içerikli formüllerden oluşuyor. Güney Amerika’dan gelen, saç dökülmesi konusunda etkinliği kanıtlanmış Kinin yapımında kullanılan Kınakına ağacı ve Alpler’den gelen organik aşk çiçeği özlerine sahip Kinin serisi, saçları canlandırma ve uzamaya yardımcı etki sunarak saç dökülmesinin yavaşlamasına yardımcı oluyor.

Stres, hamilelik sonrası dönem, mevsimsel geçişler, yorgunluk ve genetik etkiler gibi her tip saç dökülmesi için tasarlanan Kinin ve Organik Aşk Çiçeği Özü içerikli özel seri; saç derisi üzerindeki etkileri sayesinde, saça güç ve canlılık vererek saç kaybının azalmasına yardımcı oluyor. %80 doğal içerikli kinin ve aşk çiçeği özlü güçlendirici şampuan, saç kremi ve serum bioçözünür formülü sayesinde hızla çözünerek doğayı koruyor.  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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