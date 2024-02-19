Saç bakımında bahar canlılığı: Sebamed yıpranma karşıtı şampuan

Kurumuş ve yıpranmış saçların günlük temizliği için geliştirilen Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan saçlarınızı güneşli günlere hazırlarken kışın oluşan yıpranmaları onarmaya yardımcı oluyor.

Baharın uyanışıyla baştan aşağı taze bir enerji bizi karşılıyor. Doğa gibi vücudumuz da bu enerjiye ihtiyaç duyuyor. Özellikle tüm kış soğuk havalardan etkilenen ve berelerin içerisinde havasız kalan saçlarımız bakımı hakediyor.

Kurumuş ve yıpranmış saçların günlük temizliği için geliştirilen Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, saçların temizlenmesi ve korunması için yüksek düzeyde etkili onarım kompleksi içeriyor. Canlandırıcı nem kompleksi ile saç ve saç derisindeki kuruluk cansızlık ve kırılma gibi sorunlarla savaşıyor.

Cildin ideal pH değeri olan 5.5 pH değerine sahip Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan kafein ve Ginkgo Biloba içeren özel formülüyle saçınızın kışın kaybettiği hacim ve gücü geri kazanmasına yardım ediyor. Yüksek düzeyde etkili onarım kompleksi içeren Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan saç derisini temizlerken aynı zamanda koruyor.

Saçınızı koruyarak oluşabilecek yıpranmaları en aza indirgemek için en büyük destekçiniz Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, 200, 400 ve 1000 ML’lik farklı boylarıyla da seyahat ederken yanınızda kolayca taşınabiliyor.

Sabun içermeyen Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, saçı nazikçe temizlerken özel formülüyle saçınızın güzelliğini koruyor ve besliyor. Bu şampuan, saçınızı yıpranmalara karşı korurken doğal parlaklığını ön planda tutuyor. Böylece her kullanımda saçınızın daha canlı hissedilmesine yardımcı oluyor.

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