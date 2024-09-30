Sabiha Sefer Ünal'dan ikinci kitap müjdesi

Geçtiğimiz günlerde Yelda Cumalıoğlu ile ikinci kitabının sözleşmesini imzalayan Sabiha Sefer Ünal Destek yayınlarından çıkacak olan kitabı önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacağını belirtti.

Akademik yazar Sabiha Sefer Ünal yeni çıkacak kitabın ismini söylemezsen bu kitabımda ilki kadar ilgi çekeceğini de dile getirdi.

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