 Saba Tümer mahkemeyle mezun oldu

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; Saba Tümer, İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü mahkeme kararıyla bitirebildiğini söyledi.

Tümer, üniversite birinci sınıftan kalan hukuk dersindeki sınav kağıdını hocasının düşük not verdiği gerekçesiyle mahkemeye vererek hakkını aradı. Tümer, “Ben üniversitede kala kala gazeteciliği mahkeme kararıyla 8 senede bitirdim. Hoca hukuk dersinden geçirmiyordu. Devamlı 40 veriyordu kağıdıma. Dekan da bana ‘Böyle bir hakkın var, mahkemeye kağıdını verebilirsin’ dedi. Bende gittim dava açtım; kağıdıma güveniyordum. Bilirkişi 99 verdi. Hoca temyize gitti, o da 90 verdi mezun oldum” dedi.

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